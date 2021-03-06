شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«حماية الشواطئ» تتفقد أعمال تطوير قلعة قايتباى فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزه عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، جولة تفقدية السبت، للوقوف معدلات التنفيذ في مشروع الحماية البحرية والتطوير التي تجريها الهيئة حاليا أمام قلعة قايتباى.

وتأتى زيارة «عزة»، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال، وفي ضوء توجيهات المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها. كما أجرت المهندسة عزة عبدالحميد، جولة ميدانية للمرور على عملية تكريك مصب النيل فرع رشيد.

وتجري الهيئة المصرية لحماية الشواطئ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي في الاسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، وتسليمه نهائياً في يونيو 2021.

ويقع المشروع الذي جرى تنفيذ نحو 75% منه حتى الآن، في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.