شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شكر البابا تواضروس الرئيس السيسي والحكومة والقوات المسلحة خلال الصلاة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة والقوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على اقامة الصرح الذي وصفه بالضخم والعظيم، خلال صلوات عشية قداس سيامة سبعة أساقفة جدد إلى جانب تجليس اثنين من الأساقفة العموم .

قال البابا تواضروس، إن الرئيس السيسي أمر بانشاء الكاتدرائية التي تقام بها اول رسامات أساقفة فيها، في عشية عيد الميلاد المجيد 2017، وافتتحت في عشية عيد الميلاد المجيد أيضا في 2019، في مدينة لنا أن نفاخر بها عالميا، وهي التي يطلق عليها مدن الجيل الرابع، والتي تتم كل شيء بها تكنولوجيا وبإحكام.، فلهم منا جزيل الشكر.

واستقبلت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة عصر اليوم السبت، وفود من كهنة كل كنائس المناطق التابعة لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، التي قرر البابا تواضروس تقسيمها لثلاثة «إيبارشيات» هي إيبارشية المنيا وتوابعها، ويرأسها الأنبا مكاريوس، وإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها «منطقة جديدة»، ويرأسها القمص ثاؤفيلس المحرقي، الذي قرر البابا تواضروس رسامته أسقفًا باسم الأنبا فيلوباتير، و«إيبارشية» شرق المنيا «منطقة جديدة أيضا»، وتولي رأستها القمص سيرابيون السرياني، الذي قرر البابا تواضروس رسامته أسقفا باسم الأنبا فام.