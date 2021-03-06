شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الأقصر الأزهرية» يتفقد الإنشاءات بمركز التدريب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، مدير الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مساء اليوم السبت، أعمال الإنشاءات الجارية بمبنى مركز التدريب وتنمية المهارات بمعهد فتيات الأقصر بجوار مجمع المحاكم بمدينة الأقصر.

منطقة الاقصر الازهرية

وأشار رئيس منطقة الأقصر الأزهرية إلى أن الهدف من إنشاء المركز رسم مستقبل مهني أفضل لمعلم الأزهر الشريف لينافس عالمياً، ويمثل المركز إضافة كبيرة ليس لمنطقة الأقصر الأزهرية فقط، بل لجنوب الصعيد جميعًا.

منطقة الاقصر الازهرية

وأضاف أن المبنى يتكون من مركز تدريب وقاعة مؤتمرات عالمية ولجنة الفتوى ليكون صرحًا جديدًا من صروح الأزهر ليخدم جميع العاملين فيه، وكذلك المجتمع المحلى.