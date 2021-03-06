شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن : الدولة تولي اهتمام كبير بقضية ذوي الإعاقة و تكفل حقوقهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ان قضية ذوي الإعاقة تنموية وانسانية، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بهذه بقضية منذ تولى المسؤولية في عام 2014، مشيرة إلى ان الدولة تدعم حقوقهم التي كفلتها لهم الحقوق والدساتير الدولية.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها، اليوم السبت، في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بأبو قير بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

وأضافت وزير التضامن أنه على الرغم من ان الحقوق السياسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية تبدو على قمة هذه الأولويات إلا ان هذه الحقوق لن تتحقق إلى حد كبير إلا بعمليات الاتاحة المختلفة سواء كانت هندسية أو لغة حوار مشتركة أو ادوات مساعدة أو أطراف صناعية أو إتاحة تكنولوجية حتى يمكن بناء قنوات الجسور والشركة.

وأكدت أن قضية الإعاقة قضية تنموية في المقام الأول وهم أشخاص متساوين لا يستحقون الشفقة ولكن يستحقوا الدعم انسانيًا موضحة ان نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح بين 10 بحد أدني إلى 15 % وربما تزيد في بعض البلدان، من إجمالي السكان موضحة ان هذه القوة التي نعقدها نحن وليست هي معقدة، تؤثر ليس فقط على مجتمعاتها وإنما تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى التحام نسيج المجتمعات المختلفة لان بدون إدماجهم، فنحن نستبعدهم كشركاء اجتماعيين مما يؤثر على وحدة النسيج المصري.

ولفتت «القباج» إلى ان مصر من اوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لقبول ودخول الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 وذلك تتزوجها لحقوق وتوجهات الدولة لكفالة هذه الحقوق حيث صدر قانون بأن لهم الشخصية الاعتبارية ويتبعون مجلس الوزراء على مستوى التشريعات والدستور المصري لافتة إلى وجود 9 مواد لذوي الإعاقة عام 2014، كما تم إقرار الحقوق النيابية بتمثيل ذوى الإعاقة في النواب والشيوخ، مؤكدة ان قانون ذوي الإعاقة جاء على 4 أنماط ليراعي الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش والاندماج في المجتمع والتأهيل.