شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. تجليس أسقفين وسيامة سبعة جدد وصلوات الرسامة تستمر بقداس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تجليس أسقفين وسيامة سبعة جدد، أثناء صلوات «العشية» التي تتم الآن داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية. على أن تستمر صلوات الرسامة حتي قداس غدا الأحد، والذي بدأت صلوات العشية الخاصة به في الثالثة من مساء اليوم السبت، تجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية.



والأبوان الأسقفان هما:

- نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها.

- نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.



أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:

- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

- الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.

- الراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل.

- الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.

- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية