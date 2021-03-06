شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف عن موعد افتتاح مونوريل «العاصمة الإدارية - مدينة نصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءاً من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد 22 محطة حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار، وأكد وزير النقل على ضرورة ان يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع.

وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمدة المونوريل بالإضافة إلى ضرورة العمل على مدار الساعة وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، لافتا إلى أن النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

أضاف أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد وأن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول نحو 11.5كم ومخطط افتتاحها في فبراير 2023. منوهاً أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.