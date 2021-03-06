شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفي كسر خط الغاز في العمرانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة، بلاغا بحدوث كسر بماسورة مياه خط ١٥٠ مم، بشارع الأمل بحي العمرانية. وقالت المحافظة ردا على ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن حدوث هبوط أرضي بشارع الأمل بحي العمرانية، جاء نتيجة لكسر بماسورة مياه، وليس كسر بخط غاز، وهو ما وجب توضيح الحقائق لطمأنة المواطنين .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وحي العمرانية، بسرعة إصلاح الكسر الذي حدث بالماسورة، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع المتابعة الدورية، وإعادة الشئ لأصلة عقب الانتهاء من الأعمال .

كما وجه بسرعة سحب المياه من شارع الأمل، والشوارع المجاورة، من شارع مستشفى الصدر، المتأثرة بتسرب المياه نتيجة الكسر.

وتهيب المحافظة، وسائل الإعلام المختلفة، ومسئولي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر لعدم إثارة البلبة بين المواطنين، انطلاقا من التعاون المثمر بين المحافظة، وكافة الجهات الإعلامية، لما فيه توضيح الحقائق للمواطنين.