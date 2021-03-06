شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة فحص الإنتاج العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، اليوم السبت، الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد، عميد كلية هندسة الطاقة، اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي من الأساتذة والأساتذة المساعدين لهندسة القوي والآلات الكهربائية بالحرم الجامعي بصحاري.

أكد رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تشهد طفرة في مخرجات البحث العلمي في السنوات الأخيرة من خلال نتاج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة والتي من شأنها تعزيز البحث العلمي ومخرجاته من حيث جودة وكم الأبحاث واتبعت الجامعة في هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع استراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية، ما انعكس أثره على ظهور الجامعة في عدة تصنيفات عالمية وتبوأت مراكز متقدمة عالميا ومحليا وإقليميا.



وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية قطاع البحث العلمي لدي الجامعة بمختلف كلياتها وتعمل الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتقديم الدعم لكافة القطاعات البحثية ويعد البحث العلمي من أهم المحاور العلمية التي تضع الجامعة في مقدمة الجامعات المصرية والعربية والإقليمية.

أضاف الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة: تأتي زيارة اللجنة العلمية تقليدا جديدا بكلية هندسة الطاقة ما يساعد على عملية تقييم الأبحاث العلمية وخلق بيئة جيدة للمنافسة في قطاعات البحث العلمي.