شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تصدر بيانًا بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن وإصابة المواطن المصري حسين سامي محمد حسن أمس بمدينة الرياض.

قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، ونجحت السلطات السعودية في القبض على الجانى بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وتتابع القنصلية العامة في الرياض عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانونى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية، وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة الفقيد رحمه الله.