شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 654 ألفا و139 طالبا وطالبة بالأول الثانوي يحضرون امتحان الفلسفة والمنطق والفيزياء إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حضور 654 ألف و139 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي «الفلسفة والمنطق» و«الفيزياء»، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

تمكن 643 ألف و925 طالب وطالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.

كما أدى 29 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.8%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي «الفيزياء» للشعبة العلمية و«التاريخ» للشعبة الأدبية.