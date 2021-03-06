شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال القطار الكهربائي «LRT» «السلام - العاصمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائيLRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام) ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة.

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان)، حيث تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات كما تم متابعة تشطيبات المحطات والكباري، حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات جاري تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق كما يشمل المشروع على 7 كباري لمسار LRT جاري تنفيذ التشطيب النهائية لأربعة كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2 كما أنه جاري تنفيذ كباري الروبيكي 1 والعاصمة 1 والعاصمة 2 والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر) وقد الانتهاء من تنفيذ الثلاثة أنفاق.

كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات) 79% كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)، حيث جاري الانتهاء من أعمال الجسات وجاري إصدار اللوحات التنفيذية للبدء في اعمال تنفيذ المرحلة ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) .

وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الانتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.