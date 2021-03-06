شكرا لقرائتكم خبر عن «خبر حلو والتاني وحش».. بيان من قناة مكسبي قبل مباراة الأهلي وماتش الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت قناة مكسبي الفضائية قبل قليل بيانا قبل ساعات معدودة من موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب وأيضا مباراة الزمالك والترجي يحمل خبرا حزينا لمتابعيها، في الوقت الذي ينتظرون فيه إعلان القناة عن نقل المباراتين.

وقالت القناة في بيان لها: إنه تم سرقة قناة مكسبي العامة من جانب شخص أردني الجنسية يدعي 《ف .أ》طعما في النجاح الذي حققته.

وأضافت القناة في بيانها أنها تعمل مع شركة أخري علي تغيير التردد حاليا وهو قيد التنفيذ الآن.

ويبدو من صيغة الخبر بين أن هناك خلافا بين قناة مكسبي والشركة التي وتولي إطلاقها فنيا ولم يتسن لنا التوصل للحقيقة.

وأعلنت مجموعة قنوات مكسبي خبر جيد لمتابعيها عن اطلاق قناة مكسبي سبورت خلال الساعات القادمة، وسيتم الإعلان عن الترددات الخاصة بالقناة خلال ساعات،

وختمت قناة مكسبي بيانها:«كونوا علي علم أن مجموعة قنوات مكسبي في حالة حرب طمعا فيها لا أكثر.»

وكانت إدارة مجموعة قنوات مكسبي أعلنت عن إصلاح عطل قناة مكسبي العامة وتشغيلها بعد توقف دام عدة أيام، بسبب عطل فني من القمر الصناعي كما سبق وأعلنت إدارة قناة مكسبي الفضائية الأسبوع الماضي.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معدل التصحيح 4/3 .

أصدرت مجموعة قنوات مكسبي بيانًا بخصوص قناة مكسبي سبورت 1 وكذلك قناة مكسبي سبورت 2، قالت فيه إن القناة ستبدأ البث خلال ساعات مباشرة بدون بث تجريبي، وقالت القناة انتظروا المفاجأة خلال الساعات القادمة، وطلبت من متابعيها انتظار الترددين الجديدين للقناتين.

وكان الكثيرون من متابعي قناة مكسبي يتوقعون إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم وأيضا مباراة الزمالك والترجي اليوم أيضًا.

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز : 27500

التردد : 11095

الاستقطاب : أفقي .

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

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