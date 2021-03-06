شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية بطاقة 60 ألف رأس سنويا على مساحة 40 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، افتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية بطاقة 60 ألف رأس سنويا على مساحة 40 فدانا، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع كفاءة أصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التى وضعتها وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها.

وتم التعاقد مع شركة إنتاج اللحوم وتربية المواشى بالإيجار على مساحة 40 فدانا بالأراضى الجيرية بطاقة استيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنوياً، وتكلفة إنشائية بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه، والدفعة الأولى حالياً فى فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين.

وأوضح تقرير أن ما تم إنجازه فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقال إنه تم تمويل مشروع البتلو بـ3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس، استفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربيين.

وفى إطار المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، تم استثناء أصحاب المراكز من الشرط القانونى للاستفادة من مبادرة البنك المركزى (5%) لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم وتوقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربى والبنوك الممولة لتمويل إنشاء ورفع كفاءة المراكز طبقاً للمواصفات القياسية وبجودة أعلى وأسعار أفضل وتحديد (205) مركز كمرحلة أولى للتطوير، وتم تطوير (31) مركز منهم (7) مراكز حصلوا على شهادة الاعتماد الدولية وجارى تأهيل الباقى للحصول على الشهادة، كما تم تمويل 74 مركز من قبل البنك الزراعى بمبلغ 134 مليون جنيه والتعاقد مع شركة إيطالية لإصدار شهادة الاعتماد الدولية (الهاسب)، حيث وجه رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف الحصول على الشهادة والتى تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز مطور.

وفى مجال الأصول غير مستغلة تم التعاقد مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى لتطوير وتشغيل 6 مزارع تابعة للوزارة فى محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – بنى سويف) وتشغيل هذه المزارع بدورتين (بعدد 6000 رأس من عجول التسمين المستوردة فى كل دورة) يستفيد منها 300 شاب بقروض ميسرة من البنك الزراعى (400 ألف جنيه لكل مستفيد) من الشباب والأرامل، وجارى الإعداد للدورة الثالثة والتعاقد مع القطاع الخاص فى مواقع أخرى بالإسماعيلية وكفر الشيخ.

وفى مجال الثروة الداجنة ، تم تخصيص مناطق (9) بمحافظات (قنا – الأقصر – الوادى الجديد – شمال سيناء) للاستثمار الداجنى وهى مواقع مخططة وصادر بشأنها جميع الموافقات.

كما تم تخصيص (13) موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاستثمار الداجنى والحيوانى والسمكى واعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وتم اعتماد 14 منشأه معزولة، وجارى تسجيل 24 منشأه أخرى.

كما تم عقد بروتوكولات مع البنوك الوطنية، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق.

وتم تصدير العديد من الكتاكيت عمر يوم، وبيض التفريخ وبيض المائدة وبعض المنتجات الداجنه بعد توقف دام أكثر من 14 سنة كما تم حصر إليكتروني دقيق لثرواتنا الحيوانية والداجنة وأصبح لدينا خريطة للإنتاج الحيوانى والداجنى على مستوى الجمهورية.

‏وأشاد محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمشروعات الاستثمارية التنموية التى شهدتها مصر فى القطاع الزراعى فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين فى القطاع الزراعى والأنشط المرتبطة به، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة والمشروعات الاستثمارية على مستوى المحافظة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ان هذا المشروع يأتى نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف توفير فرص استثمارية فى القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية كما يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.