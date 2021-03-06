شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية: تقديم الجدة للأم فى الحضانة لأنها الأوثق اتصالا بمصلحة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إن تقديم الجدة للأم على الجدة للأب فى حضانة الصغير، يتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة للأم على الجدة للأب فى حضانة الصغير، إن ذلك يأتي لكونها الأوثق اتصالاً بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسى، ولأن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالى شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم.

واستطردت الحيثيات بأن الأسرة المسيحية، هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما.