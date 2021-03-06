شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانونين جديدين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون ربم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.

كما صدق الرئيس السيسي أيضًا علي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.

نشر القانونان في الجريدة الرسمية.