شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فيديوهات ترصد جولة رئيس الوزراء بالمنوفية لتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، محافظة المنوفية؛ ‏لمتابعة سير العمل ‏بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات ‏الجاري تنفيذها لتطوير ‏قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".‏

وبدأ رئيس الوزراء والوفد المرافق له من قرية شمّا، التابعة لمركز أشمون، وهي إحدى القرى المستهدفة في ‏إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث تم استعراض ‏المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية؛ للتعرف على وصف ‏مستهدفات كل مشروع، والتكلفة التقديرية له، وكذلك المدى الزمني اللازم للتنفيذ، وموقف توافر الأراضي، ‏والإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى تذليل أية معوقات قد تطرأ؛ لدفع سير العمل بالمشروعات قدماً.‏

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات المستهدفة في قطاع مياه الشرب والصرف ‏الصحي بقرية شما والتي تتضمن تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعا بطول 3.8 ‏كم، وكذا تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي لعدد 20 شارعا بطول 11.4 كم، إلى جانب ‏تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه ‏صرف صحى بطاقة 10.000 م3/يوم.‏

وتجول رئيس الوزراء مترجلا في شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التي ‏‏يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، ‏‏وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن ‏‏سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.‏

كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى شبين الكوم ، وجامعة المنوفية والتقى بأعضاء مجلس النواب عن ‏المحافظة.‏