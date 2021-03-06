شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فيديوهات ترصد جولة رئيس الوزراء بالمنوفية لتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، محافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".
وبدأ رئيس الوزراء والوفد المرافق له من قرية شمّا، التابعة لمركز أشمون، وهي إحدى القرى المستهدفة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية؛ للتعرف على وصف مستهدفات كل مشروع، والتكلفة التقديرية له، وكذلك المدى الزمني اللازم للتنفيذ، وموقف توافر الأراضي، والإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى تذليل أية معوقات قد تطرأ؛ لدفع سير العمل بالمشروعات قدماً.
وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات المستهدفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما والتي تتضمن تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعا بطول 3.8 كم، وكذا تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي لعدد 20 شارعا بطول 11.4 كم، إلى جانب تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحى بطاقة 10.000 م3/يوم.
وتجول رئيس الوزراء مترجلا في شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.
كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى شبين الكوم ، وجامعة المنوفية والتقى بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.