وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروعَي مونوريل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي؛ للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة؛ حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائيLRT ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة/ السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأوتوبيس الترددي (عدلي منصور/ السلام).

ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ لضمان سيولة الحركة المرورية في كل الشوارع المحيطة بالمحطة.

وتوجه وزير النقل لتفقد أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، والتي تشمل (البازلت-الفلنكات- القضبان) ، حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، كما تم متابعة تشطيبات المحطات والكباري؛ إذ يشمل المشروع على عدد 4 كبار سيارات جار تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها؛ وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق.

ويشمل المشروع على عدد 7 كبار لمسار LRT جار تنفيذ التشطيب النهائي لأربعة كبارٍ منها؛ وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2، كما أنه جار تنفيذ كباري الروبيكي 1 والعاصمة 1 والعاصمة 2، والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق؛ وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقاLRT ؛ هما (نيو هليوبوليس وبدر) وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأنفاق الثلاثة.

وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات) 79%.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية- المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)؛ حيث جار الانتهاء من أعمال الجسات وإصدار اللوحات التنفيذية للبدء في أعمال تنفيذ المرحلة.

ووجه وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).

وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة- العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الانتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين؛ حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن القطار الكهربائي LRT يبدأ من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة- الإسماعيلية) الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم وعدد ١٦ محطة، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة (1) بعــــــدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية + 1 سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية- المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

وتم الأسبوع الماضي توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV وأن تنفيذ هذا التعاقد حاليًّا كان ضروريًّا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات؛ لوجود الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء .

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم، بدءاً من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد 22 محطة؛ حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم إعادة الشيء إلى أصله بكل الطرق الموجودة بقطاعات تنفيذ المشروع، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمدة المونوريل، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مدار الساعة، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة، وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولًا كبيرًا في وسائل المواصلات، لافتًا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

وتابع وزير النقل بأن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية )، وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية؛ لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، وأن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي؛ تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5كم، ومخطط افتتاحها في فبراير 2023، منوهًا بأن قطاعَي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب)، ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيسهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030؛ حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.