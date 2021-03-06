الداخلية: سقوط 7671 تاجر مخدرات بحوزتهم 2 طن و205 ألف قرص مخدر خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وقطاع الأمن المركزي، وإدارات البحث الجنائي حملات موسعة على أوكار الكيف بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 7136 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7671 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (823,771 كيلو جرام، و 64 شجيرة بانجو)، و613 كيلو حشيش، و168 كيلو هيروين، و90 كيلو أفيون واستروكس، و110 كيلو شابو والكيتامين والآيس والهيدرو، بالإضافة إلى 205779 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط القضايا النوعية، نجحت أجهزة الأمن في إعادة 68 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 430 قضية أحداث، و28190 قضية مرافق عامة.

كما تم كشف غموض 272 حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 475 متهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.