وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبي نموذجي في النوبارية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السبت، مشروع محجر طبى لشركة الدلتا للإنتاج الحيواني بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية، ويقع على مساحة 40 فدانًا، بالكيلو 54 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، في منطقة النوبارية.

وقال المحافظ، إن المشروع يعد محجر طبي يتم وضع الحيوانات المستوردة فيه مدة لا تقل عن 40 يوم، للتأكد من خلوها من الأمراض، وحاصل على ترخيص من هيئة الخدمات البيطرية، ويعد ضمن المحاجر التي تم تطويرها وتحويلها إلى محجر نموذجي تم توجيهه للاستثمار، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستغلال الأصول المهدرة وتعظيم مواردها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني، والذي يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.

وأشاد المحافظ بالمشروعات الاستثمارية التنموية التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع العاملين في القطاع الزراعي والأنشط المرتبطة به، كما وجه الشكر إلى وزير الزراعة على إدارته الحكيمة لتلك القطاع المهم الذي يعد من ركائز الدولة. وأكد على استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة والمشروعات الاستثمارية على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي مزارع الماشية بالإسكندرية يبلغ عددها 521 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف تبلغ 25 مصنع، ويبلغ عدد مزارع الدواجن 500 مزرعة، بالإضافة إلى 231 مزرعة (مواشي- دواجن) حصلت على ترخيص إنشاء وجاري الإنشاء، وعدد مصانع المخلفات الزراعية يبلغ 10 مصانع، وعدد مصانع إضافات الأعلاف يبلغ 36 مصنع.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشار فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السلموني رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث، والمهندس طارق زكي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس حسام محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، والدكتور الحسين غلاب مدير المحطة الإقليمية بالنوبارية.

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)

بطاقة 18 ألف رأس .. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محجر طبى نموذجى فى النوبارية على مساحة 40 فدان (صور)