شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات ببحث استقلال جامعة الغردقة عن جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، في عضوية اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لبحث استعدادات إنشاء جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستقلالها عن جامعة جنوب الوادي، لتلحق بجامعات سوهاج وأسوان والأقصر.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وضمت كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الزيارة جاءت تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة كافة أبناء المحافظات، لافتا إلى أن اللجنة قامت بزيارة كليات الجامعة وإعداد تقرير مفصل بالإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها الجامعة، والوقوف علي الاحتياجات الفعلية لاستكمال المنظومة التعليمية بكافة الكليات .

وأضاف عزيز، بأنه من المقرر أن تتضمن جامعة الغردقة كليات هندسة البترول، وعلوم البحار، والألسن، والسياحة والفنادق، لافتاً إلى أن إضافة هذه الكليات تتوافق مع متطلبات سوق العمل بمحافظة البحر الأحمر، كما يساهم في خدمة مجالات السياحة، والبترول، والتعدين، والطاقة المتجددة، إلى جانب القطاعات البحرية والفندقية.