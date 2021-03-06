شكرا لقرائتكم خبر عن المدن الجامعية بسوهاج تناقش خطة تطوير الخدمات الطلابية بمبانيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، لمناقشة خطة تطوير الخدمات الطلابية داخل المدينة.

عقد الإجتماع بحضور المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والمحاسب عفت حلمي الأمين العام المساعد، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وممثلي الإدارة الهندسية وإدارة التغذية.

واطمأن رئيس الجامعة- خلال الاجتماع- على حسن سير عملية التسكين للطلاب أثناء فترة إمتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للاستذكار، وتوفير وسائل الإقامة والمعيشة للطلاب المغتربين، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الإجتماع ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه تمت الموافقة على مقترح المجلس بتصميم أرشيف خاص بالمدن الجامعية، وتوصيل شبكات الإنترنت بمباني الإسكان الخارجى «العارف، وناصر، والرعاية، والعمارات السكنية بمدينة سوهاج الجديدة».

وقالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، أن رئيس الجامعة، وافق على سد العجز في مسئولي الإشراف داخل المباني، لافتة إلى أنه تم مناقشة المشكلات التي تعيق انتهاء أعمال الترميم والصيانة ببعض المباني، والتي وجه رئيس الجامعة بسرعة حلها وتسليم المباني كاملة التشطيبات في أقرب وقت.