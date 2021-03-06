شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جامعة القناة للمصالح الحكومية يشارك في بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، على مؤازرة منتخب الجامعة وتوفير الدعم المعنوى والمادي للمنتخب، متمنيا لهم تحقيق نتائج مشرفة ببطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية التي تنطلق بمدينة رأس البر.

تواصلت هدى فرج مع أعضاء الفريق لتقديم الدعم المعنوي لهم متمنية لهم التوفيق والنجاح، وقام جمال مبارك رئيس اللجنة الرياضية بتوفير الاحتياجات اللازمة وتوفير سبل الراحة للمنتخب.

من جانبه، أشار سيد شعبان المدير الفني للمنتخب الجامعة، إلى أن منتخب الجامعة يخوض أولى مبارياته اليوم السبت الموافق ٦ مارس.