شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. «الرعاية الصحية» تعلن نجاح أول عمليه قلب مفتوح بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب في عملية استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر ٥٧ عامًا.

قالت هيئة الرعاية الصحية إن العملية تعد من العمليات الدقيقة، ذات المهارات الفائقة، التي تتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

أشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكررة بالصدر «ذبحات صدرية متكررة»، فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة والتي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وانسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيمن وعليه تم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع ثلاثة شرايين بالقلب وحاليا المريض حالته مستقرة ويتلقى رعاية فائقة بعناية جراحات القلب.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر استشاريي وأطباء القلب والصدر والتخدير الدكتور السيد فياض استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور بيير ظريف استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد خليفة اخصائي جراحة القلب والصدر، ود. محمد عبدالفتاح أخصائي جراحة القلب والصدر، د .احمد وردي اخصائي جراحة القلب والصدر، د. يوحنا إدوار أخصائي جراحة القلب والصدر، احمد على اخصائي ماكينة القلب وبمعاونة فريق التمريض المميز بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.