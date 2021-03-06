شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نواب البرلمان عن المنوفية خلال زيارته المحافظة، التى ‏بدأها منذ الصباح اليوم السبت ، لتفقد مشروعات حياة كريمة ، والموقف التنفيذى وسيرالعمل بالمشروعات التنموية والخدمية فى المبادرة الرئاسية .

وتجول رئيس الوزراء مترجلا في شوارع قرى محافظة المنوفية ، مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التي ‏يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، ‏وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن ‏سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكروالتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.‏