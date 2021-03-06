شكرا لقرائتكم خبر عن 110 سيدات فى 15 تخصصا علميا يشاركن فى مبادرة "مصرية بـ100 راجل".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" التى تم إطلاقها، لإبراز جهود سيدات مصر بالخارج ودورهن حول العالم فى دعم قضايا الدولة الوطنية، "انفوجراف"، للإعلان عن عدد السيدات اللاتى سجلن من المصريات بالخارج الراغبات فى المشاركة بالمبادرة، والتخصصات العلمية والمهنية لكل منهن، كذلك أهداف المبادرة.

يتضمن "الانفوجراف" أهداف المبادرة المتمثلة فى إشراك السيدات المصريات بالخارج فى دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية؛ لإمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التى تنتشر بالخارج ومن ثَم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.

وبلغ عدد المصريات ممن تقدمن للمشاركة فى المبادرة حتى الآن 110 مصريات، فى نحو 15 تخصصًا علميًا ومهنيًا من بينها المجال "الهندسي، التجاري، الاستثمارى، المصرفى، الطبى، العلوم، التربوي"، وجاءت مشاركة المصريات بالخارج من 10 دول مختلفة حول العالم.

شارك بالندوة الحوارية الأولى للمبادرة نحو 45 مصرية، حيث تناولت عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تثمين الدولة المصرية دور المرأة المصرية سواء فى الداخل أو الخارج، حيث إن لدينا الآن 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، بالإضافة لمحافظ ومساعدى المحافظين والوزراء، كما خصصت الدولة المصرية نحو ربع مقاعد البرلمان للسيدات.

ومن المقرر انطلاق الندوة الحوارية الثانية لمبادرة "مصرية بـ 100 راجل" يوم الاثنين المقبل 8 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من عظيمات مصر بالخارج، وأبرز ما تقدمه المرأة المصرية لرفع اسم بلدها فى شتى المجالات بمختلف الدول حول العالم.