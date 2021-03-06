شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مزرعة إنتاج حيواني على مساحة 66 ألف متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم السبت مزرعة جديدة للثروة الحيوانية تحتوي على 11 ألف رأس ماشية بالنوبارية بالكيلو 54 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومقامة على مساحة 40 فدان.

والمزرعة مرخصة كحجر بيطرى على مساحة 66 الف و600 متر ويوجد بالمزرعة حظيرة تحتوى على 11 الف رأس ماشية، ووحدة ميكسر لخلط الاعلاف للمواشى الموجودة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تواصل حصر الأصول غير المستغلة واستغلالها بالشغل الأمثل وتطويرها ورفع كفاءتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة، أن مزرعة الإنتاج الحيواني تعد نموذجا حقيقيا لكيفية استغلال أصول الدولة المهدرة.