شكرا لقرائتكم خبر عن «روتارى الإسكندرية» يناقش الجوانب القانونية لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقي الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق وأستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، محاضرة بعنوان «الجوانب القانونية لسد النهضة الإثيوبي»، في الثامنة من مساء غد، الاحد 7 مارس، بدعوة من نادى روتارى ماريوت الاسكندرية.

تتناول المحاضرة دور القانون الدولي في الزام إثيوبيا بالاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل في ضوء رفض إثيوبيا الالتزام بهذه الاتفاقيات وإهدار الحقوق المصرية في نسبتها المائية

ويستعرض الدكتور نبيل حلمي، خلال الندوة، الجوانب القانونية لحل أزمة سد النهضة، سواء من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها، أو بالطرق القضائية، بالإضافة إلى تسوية المنازعات بالطرق السلمية، مثل التفاوض والتحكيم واللجوء لمحكمة العدل الدولية.

تكتسب المحاضرة أهمية في الوقت الراهن، خاصة في ظل التعنت الإثيوبي، ووجود خطورة على الأمن المائي المصري.