شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي ٥ حالات كورنا بمستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا السبت، بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

قال الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 5 حالات اليوم يرفع حالات المتعافين منذ بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا إلى ١٣٩ حالة خروج من المستشفى.

وأشار الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبي، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء حالاتهم المرضية متوسطة ومزمنة، تتباين أعمارهم مابين صغار وكبار في السن.

‏و أضاف الدكتور محمد رمضان فرغلي مدير مكافحة العدوى أن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتي يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

خروج ٥ حالات بعزل قفط

خروج ٥ حالات بعزل قفط

خروج ٥ حالات بعزل قفط