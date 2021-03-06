شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة .. البابا تواضروس الثاني يرأس صلاة عشية رسامة وتجليس 9 أساقفة جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الارثوذكسية الجديد، أن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرأس صلاة عشية رسامة وتجليس الاباء الاساقفة الجدد، مساء اليوم السبت بمقر دير الانبا بيشوى في وادى النطرون.

وأوضح «القمص موسى»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» السبت، أن صلاة العشية التي تقام مساء اليوم تأتى ضمن طقوس رسامة الاساقفة كالمعتاد في الكنيسة باعتبارها جزء من طقس الرسامة الكهنوتية، وذلك بحضور الاباء الاساقفة العموميون، مشيراً إلى أنه سيتم رئاسة القداس الالهى صباح الاحد الخاص بالرسامة واعلان اسماء الاساقفة الجدد سواء المرسومين أساقفة عموم أو الذين يجرى تجليسهم.

وأشار إلى أن البابا يرأس صلاة تذكار الانبا صرابامون أسقف ورئيس دير الانبا بيشوى العامر، الاثنين فيما يتم احياء الذكرى الخمسين لنياحة البابا كيرلس يوم الثلاثاء برئاسة البابا تواضروس الثانى وحضور الاباء الاساقفة ورهبان الأديرة.

وفيما يتعلق بمنح القمص بيشوى كامل مؤسس وراعى كنيسة مارجرجس سبتورنج في الاسكندرية، قال القمص موسى أن لجنة الطقوس في المجمع المقدس أعدت ملف كامل بالموضوع وسيتم دراسته وعرض التقرير النهائى على المجمع المقدس لاعتماده والموافقة عليه من عدمه .

وأضاف المتحدث الرسمى للكنيسة، أنه سيتم الأحد المقبل رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس اثنان وذلك لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الاسقفية، مشيراً إلى أنه سيتم تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس على ديرى الانبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، فيما يتم رسامة أساقفة الإيبارشيات وعددهم 3، هم الراهب القمص اغابيوس الأنبا بيشوى رئيساً لدير الأنبا بيشوىفى وادى النطرون، والقمص الراهب ثاؤفيلسالمحرقى اسقفاً لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والقمص الراهب سيرابيونالسريانى أسقفا على إيبارشية شرق المنيا.

وأوضح أنه سيتم رسامة أساقفة عموم جدد هم الراهب القمص أخنوح الأنبا بيشوى أسقفا عاما على كنائس افريقيا، والراهب القس سيداروسالصموئيلى اسقفا على عزب النخل، والراهب القمص زوسيماالمحرقى أسقفا عاماً على كنائس امريكا، والراهب القس ماتيروسأفامينا أسقفا عاما على كنائس المطرية وعين شمس.