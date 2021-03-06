شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة بين طلاب الصف الأول الثانوي لسهولة الفلسفة.. وتباين الآراء حول صعوبة الفيزياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت، الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء إلكترونيًا على التابلت.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق، مؤكدين أن الأسئلة سهلة جدا ومباشرة وتمت الإجابة عنها خلال أقل من نصف ساعة، فيما تباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أكد البعض أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وقال البعض الآخر إن الأسئلة بها جزئيات صعبة وتحتاج وقتًا أكثر للتفكير والحل.

وأكدوا أن منصة الامتحانات تعمل بكفاءة وتم الوصول للسيستم بسهولة.

وانتهت المديريات التعليمية من تعقيم لجان الامتحانات قبل وصول الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، الامتحان بالفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا.

فيما أدى طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء الامتحان في الفترة الثانية من الساعة 10 صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى 11 مارس المقبل.