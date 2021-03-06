شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة بالأكاديمية العربية للعلوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة «دورة ريادة الأعمال ومركز الاتاحة والتكنولوجيا المساعدة نحو الدمج الكامل» بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

يأتي المؤتمر في إطار مشروع «PAces» لتطوير مراكز الاتاحة في التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة في شمال أفريقيا والممول من المفوضية الأوروبية في إطار برنامج «Erasmus» لبناء القدرات في التعليم العالي.

ترتكز محاور المؤتمر على بناء المعرفة وحملات التوعية لجميع المعنيين لدمج الطالب ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي حول فاعلية مراكز الإتاحة في مؤسسات التعليم العالي والتكنولوجيا المساعدة وشبكة أصحاب العمل وضرورة الاهتمام بتدريب الطالب ذوي الإعاقة للتوظيف وريادة الأعمال.

ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي يقدمها متحدثون رئيسيون من أوروبا ومصر والمغرب حول قضايا الإعاقة والممارسات الجيدة المتعلقة بها وكذلك تنظيم العديد من ورش العمل وعرض بعض قصص النجاح للأشخاص ذوي الإعاقة واقامة معرض لوسائل التكنولوجيا المساعدة ونقاشات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في مجالات التعليم ودور المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وكذلك عرض نتائج مشروع «Paces».