شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف على ٢٤٧٥ مواطنًا خلال قوافل طبية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية في أسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نجع الحجر بمركز دراو، ومدينة أبوسمبل السياحية في أسوان، واستمرت لمدة يومان في كل منهما، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( ٢٤٧٥ ) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.