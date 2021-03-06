شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مزرعة للثروة الحيوانية على مساحة 40 فدان بمنطقة النوبارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتاح مزرعة شركة «الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي» والتي تقع على مساحة 40 فدان وتحتوي على 11 ألف رأس ماشية في منطقة النوبارية بمحافظة الإسكندرية

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثتمار، على هامش المؤتمر الذي عقد خلال الافتتاح، إن الاستثمار بإضافة مشروعات جديدة في المجالات المختلفة بما فيها مجال الثروة الحيوانية يساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة قدرات الإنتاج والحد من الواردات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية يعتبر المحرك الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح «عبدالوهاب» أن هذا المشروع يأتي نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف توفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثمار، أن هذا المشروع يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.