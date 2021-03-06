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بتكلفة مليار جنيه.. تعرف على المشروع العملاق الذي زاره رئيس الوزراء في المنوفية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، وبصحبته عدد من الوزراء واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، محطة تحلية وخطوط مياه عملاقة بقرية الحامول على مساحة ٧ أفدنة، بتكلفة إجمالية وصلت لـ ٩١٠ مليون جنيه تقريبًا، لخدمة ٣٨٠ ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، إذ بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولي ٦٠ لتر /ثانية، بإجمالي ٥١ ألف لتر يوميًا.

كانت محافظة المنوفية قد أكملت استعدادتها لزيارة رئيس الوزراء، إذ قامت مجالس مدن محافظة المنوفية بشن حملات نظافة مكثفة ورفع تجمعات القمامة وإزالة الاشغالات والتعديات، ورصف وتسوية عدد من الطرق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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