شكرا لقرائتكم خبر عن قتلها خطيبها لاسترداد «الشبكة».. بدء جلسات المحاكمة في قضية «عروس المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد خلف عبدالقادر، محامي أسرة المجني عليها «رحمة محمد» العروس التي قُتلت على يد خطيبها، إن الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات جنوب المنيا، حددت جلسة يوم 22 من شهر مارس الجاري، لمحاكمة المتهم «عمران-م».

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب «رحمة محمد رضا»، 21 عاماً، طالبة بمعهد التمريض، ومقيمة بقرية زهرة، وعقب ذلك تم العثور على جثتها ملقاة بترعة على جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

شكل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي على أعلى مستوى أمني تحت إشراف العقيد حسن عبدالغفار، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالفحص والتحري تبين قيام «عمران. م. ع»، 37 عاماً، مقيم بقرية زهرة خطيب المجني عليها بقتلها.

وبتطوير الفحص، تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف، وقاما باستقلال دراجة بخارية لمكان الواقعة، وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدّمة إليها «الشبكة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.