شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3.5 فدان داخل العاصمة الإدارية لشركة إماراتية مسؤولة عن النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد زيرة البيئة، أن اختيار شركة «بيئة» لتولي مهمة نظافة العاصمة الإدارية الجديدة في إطار آليات اختيار دقيقة تحكمها مجموعة من المعايير تولتها شركة العاصمة.

وكان جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بدعم منظومة المخلفات بالعاصمة الإدارية من بداية البدء في اختيار الشركات إلى أن وقع الاختيار على شركة «بيئة» الإماراتية لتولى المهمة من ضمن ٦٦ شركة محلية وعالمية انتهت إلى ٥ شركات تم دراسة المواصفات الفنية والمالية لكل منهم ومعاينة اعمالهم على الطبيعة، واختيار الأنسب وأفضل لتولى المهمة فنيا وماليا.

وبعد توقيع عقد خدمات أعمال النظافة داخل العاصمة الإدارية مع شركة بيئة تم توريد جزء كبير من المعدات والسيارات الخاصة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع وجارى استكمال باقى المعدات تدريجياً، حيث تم تخصيص مساحة 305 فدان بطريق القاهرة – السويس تبعد عن العاصمة بحوالي 16 كيلو متر لمعالجة المخلفات البلديه ومخلفات الهدم والبناء وأعمال الدفن الصحي الأمن حيث سيتم استخدام أحدث التكنولوجيات في عمليه المعالجة.

وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني للشركه في التصور الخاص بتلك المنطقة، كما تم تخصيص مساحة 3.5 فدان داخل العاصمة لشركة بيئة كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة، وتبدأ الشركة التنفيذ التجريبي لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية خلال الشهر الجاري تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي للمنشآت بالعاصمة، وخاصة الحي الحكومي.

وتتضمن المرحلة الأولى 50 معدة لتنفيذ المنظومة تم تدشين ٢٠ معدة وجاري الإنتهاء من اجراءات تدشين المتبقي، بالإضافة إلى استلام ١٨ معدة بتكنولوجيا ألمانية لأعمال نظافة الحي الحكومي جاري تدشينها لبدء العمل التجريبي بها قبل انتقال الوزارات إلى الحي.