شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادثي سير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخرين، اليوم السبت، في حادثي سير، داخل مركزي أبوقرقاص وسمالوط بمحافظة المنيا.

الحادث الأول، تلقى به اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة، على طريق قرية بني حسن، ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب السيارة 7216 ط_ و_ ق، ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من مسعد.م.م، 42 عامًا، عامل، وعماد.س.ع، 56 عامًا، عامل.

ووقع الحادث الثاني، على الطريق المؤدي إلى قرية شوشة داخل مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، عندما انقلبت سيارة رقم 3452 ن م د، وأسفر الحادث عن مصرع مينا. إ. ت، 27 عامًا، سائق، وإصابة شقيقيه كيرلس 38 عامًا، وميخائيل 34 عامًا.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأُزيل آثار الحادثين، وتسيير حركة المرور، وتحررت المحاضر اللازمة.