شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: نجحنا في إصلاح كسر بسبب انهيار جزء في جسر ترعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أننا نجحنا في أصلاح كسر مفاجئ في خط مياه في وقت قياسي، وذلك بعد انهيار جسر البر الغربي لترعة المتجهة لمحافظة السويس بعزبة الفيومية بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، لافتا أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة إلى مكان البلاغ والعمل على أصلاح الكسورات يرجع لتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رئيس مياه القناة : نجحنا في أصلاح كسر مفاجئ بسبب انهيار جزء في جسر ترعة السويس

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، أن الواقعة بدأت عندما تلقيت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن انهيار جسر البر الغربي لترعة السويس أمام منطقة فناره مما تسبب في كسر خط مياه المغذي لمنطقة الفيومية، وعلي الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فينيو وعمال الشركة بمنطقة فايد، وتمكنوا من أصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم أعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية وفي أقل من ساعة، وذلك تحت أشراف مباشر من عادل العميدة رئيس منطقة مياه فايد.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون يتم في غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

رئيس مياه القناة : نجحنا في أصلاح كسر مفاجئ بسبب انهيار جزء في جسر ترعة السويس

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة : نجحنا في أصلاح كسر مفاجئ بسبب انهيار جزء في جسر ترعة السويس

رئيس مياه القناة : نجحنا في أصلاح كسر مفاجئ بسبب انهيار جزء في جسر ترعة السويس

رئيس مياه القناة : نجحنا في أصلاح كسر مفاجئ بسبب انهيار جزء في جسر ترعة السويس