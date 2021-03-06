شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية بنسبة تغطية ١٠١.٨% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، قامت بتطعيم الأطفال بالفئة المستهدفة من سن يوم وحتي ٥ سنوات، خلال أيام الحملة والتي أستمرت لمدة ٦ أيام متتالية منذ الأحد الماضي.

وبعد مد الحملة يومي الخميس والجمعة، بالأماكن الثابتة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي من تم تطعيمهم ١٢١٧١٠٢ طفل، بنسبة تغطية بلغت ١٠١.٨ % من الأطفال المستهدفين بالتطعيم، وعددهم مليون و١٩٥ و٤٩٠ طفل من المصريين والمقيمين بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن عدد الفرق الطبية المشاركة في الحملة بلغ ٢٤٠١ فريق طبي مدرب، بواقع ١٠٥ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٧٨٧ فرقة بالريف، و٦١٤ فرقة بالحضر، تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، وتم التطعيم من منزل لمنزل، موضحا أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، كما تم عقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

وأشار وكيل الوزارة أنه وفقًا لخطة وزارة الصحة سيتم إعطاء جرعة أخرى للتطعيم ضد شلل الأطفال بعد شهر من الآن، مقدماً الشكر والتقدير لمدير عام الطب الوقائي، ومسئولة التطعيمات بالمديرية، ولجميع المشرفين والمشاركين بالحملة على المجهود المبذول، حفاظاً على أبنائنا الأطفال من مرض شلل الأطفال بالمحافظة.