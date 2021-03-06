شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع صيدلية غير مرخصة وضبط 11275 مخالفة دوائية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الشؤون الصحية في الشرقية من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، وضبط سوق الدواء حفاظا على صحة وسلامة المرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية قيام إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، بشن حملة تفتيشية مفاجئة على إحدى الصيدليات تعمل بدون ترخيص داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الزقازيق.

أوضح وكيل الوزارة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ١١٢٧٥ عبوة وزجاجة وسرنجة، لأدوية ومستلزمات متنوعة بدون فواتير، وبعضها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، والبعض الآخر لأدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، بالإضافة إلى ضبط عينات طبية مجانية ممنوع بيعها، وتم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات، ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة، لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.