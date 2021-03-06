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أمريكا تقترب من 30 مليون إصابة بكورونا بعد تسجيل أكثر من 65 ألف حالة جديدة

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القاهرة - سامية سيد - اقتربت حصيلة الاصابات بفيروس فى الولايات المتحدة الأمريكية من 30 مليون اصابة، منذ تفشى الوباء، وذلك بعد أن تم تسجيل أكثر من 65 ألف اصابة جديدة بالفيروس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تسجيلا للاصابات والوفيات بفيروس كورونا فى العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تسجيل الاصابات. 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه مع لقاح "جونسون آند جونسون" أصبح لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن ثالث لقاح آمن وفعال ضد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.
 

وعبر بايدن - في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - عن امتنانه للأشخاص الذين يتقدمون لتلقي التطعيم باللقاح الجديد.

 

وأضاف أنه يشجع كل أمريكي على فعل الشيء نفسه عندما يحين دوره.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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