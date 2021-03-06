شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقترب من 30 مليون إصابة بكورونا بعد تسجيل أكثر من 65 ألف حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية من 30 مليون اصابة، منذ تفشى الوباء، وذلك بعد أن تم تسجيل أكثر من 65 ألف اصابة جديدة بالفيروس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تسجيلا للاصابات والوفيات بفيروس كورونا فى العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تسجيل الاصابات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه مع لقاح "جونسون آند جونسون" أصبح لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن ثالث لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.



وعبر بايدن - في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - عن امتنانه للأشخاص الذين يتقدمون لتلقي التطعيم باللقاح الجديد.

وأضاف أنه يشجع كل أمريكي على فعل الشيء نفسه عندما يحين دوره.