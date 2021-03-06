شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية شمّا بالمنوفية يشكرون الرئيس السيسى على مشروعات مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، رافقه خلال الجولة عددا من الوزراء واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، وممثلو مؤسسة "حياة كريمة".

وتعرّف رئيس الوزراء على عدد من الخدمات المخطط تنفيذها بقرية شما بمركز أشمون، ضمن مبادرة " حياة كريمة"، ومن بينها إقامة مجمع مصالح بقرية شما، يتضمن وحدة محلية، ومكاتب؛ للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والشئون الاجتماعية، إضافة إلى مركز تكنولوجي متطور، وإنشاء سوق حضاري نموذجيّ، وإنشاء موقف سيارات نموذجي، ووحدة إطفاء، وتوفير سيارة إطفاء بالوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير وتجميل مدخل القرية، وشراء معدات لأعمال النظافة والتجميل وإدارة المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية وتجهيزها، وإنشاء وإحلال مسكن ملائم لعدد 158 مستحقا.

وتتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها كذلك دعم وتركيب خطوط اتصالات تصل إلى 300 خط، في إطار مشروعات التحول الرقمي.

وتجول رئيس الوزراء مترجلا في شوارع القرية ومعه مجموعة الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، وصعد إلى إحدى سيارات العيادات الطبية المتنقلة التي تقدم خدمات طبية متعددة للمواطنين، وذلك وسط حفاوة بالغة من أهالي القرية، الذين رحبوا برئيس الوزراء والمسئولين، وعبرت سيدات القرية عن سعادتهن بهذه المشروعات بالزغاريد، وأرسل الجميع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.