شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية تمهيدا لنقل الموظفين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، تمهيدا لنقل موظفى الوزارة إليه بعد تشغيل الحى الحكومى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن مبنى الوزارة الجديد سيراعى اشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا التى تعمل على ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة فى التوسع فى المبانى المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.

كما حرصت وزيرة البيئة على الاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وقد أشادت بما تم إنجازه من مشروعات بالعاصمة الإدارية وما تحقق على أرض الواقع بسواعد المصريين وجهودهم .

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم، مراسم اصطفاف معدات المرحلة الأولى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق البدء المرحلى للمنظومة، والتى تتولى مهمتها شركة إماراتية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الوزيرة فى بيان لها، أن نجاح منظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة هو هدف هام لن يتم التنازل عن تحقيقه، ليتكامل مع عوامل نجاح الخروج بالعاصمة كنموذج حقيقى للتخطيط العمرانى البيئى المستدام، كعاصمة مصر المستقبل، ومثال حقيقى لمدينة مستدامة ضمن توجه الدولة نحو إعلان مدن مصر مدنا مستدامة للأجيال القادمة.



وزيرة البيئة خلال الجولة