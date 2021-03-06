شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصري سوداني على إجراءات التعامل مع أزمة سد النهضة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، السبت، على تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس السيسي للسودان والتي تستغرق يوما واحدا.

وشدد الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني على رفضهما أي إجراءات أحادية الجانب بشأن سد النهضة.

كما تتفق الجانبان على أن «المرحلة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين بلديهما».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى السودان، اليوم السبت، واستقبله في القصر الجمهوري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وشهدت مباحثات الرئيس السيسي مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، والتباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.