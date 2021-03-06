شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين كفرالشيخ ووزارة الاتصالات بشأن «تكنولوجيا المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، منظومة المراقبة بغرفة الأزمات والتي غطت مدينة كفر الشيخ بكاميرات، لمراقبة الشوارع ورصد السلبيات والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، بالإضافة للوقوف على الحدث لحظة وقوعه والتعامل معه فورًا، تنسيقًا مع الأجهزة المعنية.

أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه سيتم انشاء مركز تدريب وابداع رقمى بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات ١٠٠ مليون جنيه لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الاعمال للشباب، كما سيتم خلال هذا العام تطوير ٥٠ مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة ٤٠ ماكينة صراف آلى بالمحافظة.

زيارة وزير الاتصالات

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه في اطار مشاركة وزارة الاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وامدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل في قرى المركز.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت والمحافظ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ بهدف تمكين المرأة باستخدام التكنولوجيا وإتاحة ثقافة التعلم الالكترونى وبناء المجتمعات المعرفية ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.

وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين؛ ويشمل نطاق عملها توعية 1000 سيدة وفتاة بالشمول المالى والإنترنت الآمن، وتمكين 500 سيدة وفتاة على أساسيات الشمول والاستقلال المالى والتعريف بالخدمات التي تقدّمها الهيئات الحكومية في هذا الشأن، والمساهمة في فتح حسابات مصرفية موائمة لاحتياجاتهم في البريد المصرى أو أحد البنوك المصرية، وكذلك تمكين رائدات المعرفة ورائدات الاعمال بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم مهاراتهم في مجال التسويق الإلكترونى على الإنترنت لعدد 50 رائدة معرفية/رائدة اعمال، بالاضافة إلى تهيئة عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التسويق الإلكتروني على شبكات التواصل المجتمعى.

زيارة وزير الاتصالات

كما تنص المذكرة على التعاون في دعم وتأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية توائم احتياج سوق العمل الحر وبآليات جديدة في الدعم والتوجيه والمتابعة بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة؛ كما سيتم التعاون في إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية على ترويج ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى، وتدريب الكوادر البشرية العاملة في صناعة التعلم الإلكترونى وتطوير مهارات العاملين بها وذلك باعتماد مراكز تعلم إلكترونى (برنامج أكاديميات سيسكو)، بالإضافة إلى تدريب طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ على برامج إنتاج المحتوى.

وتتضمن المذكرة أيضا استخدام خدمات وتطبيقات منصة كنانة أونلاين في بناء المجتمعات المعرفية أونلاين بمشاركة المجتمع بمؤسساته الحكومية والمدنية والخاصةوكذلك الخبراء من الأفراد كل مجالات التنمية ولكل فئات المجتمع داخل المحافظة بهدف تهيئة وتطوير بوابة المحافظة للتنمية الشاملة لتشمل عدة مواقع فرعية خاصة بديوان المحافظة، وتهيئة وتطوير قواعد بيانات المجتمع المدني وكذلك مواقع لمشروعات ومبادرات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقعت مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البيشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

زيارة وزير الاتصالات

يذكر أنه من المقرر أن تشهد زيارة الوزير افتتاح مكتبين بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالاضافة إلى عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من مستفيدى البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.