شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المواطنين على المشروع الأوروبي لتلقي لقاح كورونا بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المواطنون بقنا توافدوهم لليوم الثانى على التوالى لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمشروع الأوربى، وسط مدينة قنا.

أوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفريق الطبي بالمشروع الاوروبي نقطة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين يقوم بمساعدة المواطنين من لحظة دخولهم، مرورًا بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحة وإقراره على الموافقة المستنيرة يعقبها الإطمئنان على ضغط المواطن، ثم تلقيه اللقاح في إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم.

أضاف أن المشروع الأوربي بمدينة قنا يعمل على استقبال المواطنين من 8 صباحًا وحتي 8 مساءً، طوال أيام الاسبوع لإعطاء المواطنين اللقاح بالمجان تماما.

ودعا المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الالكتروني الذي أنشأته الوزارة حتي يتثني تحديد موعد للمواطن لتلقيه اللقاح.

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا

توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا