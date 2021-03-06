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استكمال تسليم 80 منزلاً ريفيًا في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، قرعة علنية تكميلية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بقرى بشاير الخير شمال قرية المنيرة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مدينة الخارجة، في بيان، اليوم السبت، أن القرعة أُجريت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ80 منزلًا ريفيًا بمنطقة بشاير الخير شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، حيث تم تسليم المنازل إلى المنتفعين بالقرعة العلنية.

وتم إجراء القرعة التكميلية، بعدما تقاعس عن استكمال إجراءات التسلم 30 منتفعًا، فتم تنفيذ قرعة علنية تكميلية من الأسماء الاحتياطية، وتحديد 30 منتفعًا آخرين للتسلم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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