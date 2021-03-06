شكرا لقرائتكم خبر عن 1850 مستفيد من مشروع البتلو في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية إن اجمالى القروض التي تم منحها للمنتفعين من مشروع إحياء البتلو 250 مليون و722 ألف جنيها فيما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 1850 مربى بإجمالى 13200 رأس «أبقار وجاموس» بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيوانى تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة ويستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، مشيرا إلى أن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.

أوضح «زايد» أن خطوات الحصول على القرض تبدأ بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصرى التابع له المستفيد وتقوم لجنة مكونة من «مهندس إنتاج حيوانى وعضو من البنك الزراعى وعضو من الطب البيطرى بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع وفى حالة إذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة أما إذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحلقات التي يتم تسكين الحيوانات بها في الحظيرة».