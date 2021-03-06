شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صقور مهران وسحاب وعافور بمسابقة تحدي هدد الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اتحاد هواة الجوارح في مصر، نتائج السباق السنوي للصقور الجوارح الذي جرى تنظيمه مساء أمس في صحراء برج العرب غرب الإسكندرية، بمشاركة 15 صقر جارح من مختلف المحافظات، تحت شعار «حورس» نسبة إلى الصقر حورس المعبود عند الفراعنة القدماء.

وقال أحمد الشريف، رئيس لجنة تنظيم مسابقة حورس للصقور، أن الفائز الأول الصقّار حامد مساعد ابو العمده، من برج العرب بالاسكندريه والصقر الفائز يدعى مهران ونجح في قنص فريسته في مدة زمنية 25 ثانية، بينما جاء الفائز الثانى الصقار رمضان ابويادم من الاسكندريه، والصقر الفائز يدعى سحاب ومدة قنص الفريسة بلغت 27 ثانية، فيما جاء الفائز الثالث الصقار حفيظ ابويادم من الاسكندريه والصقر الفائز يدعى عافور ومدة قنص الفريسة بلغت 45 ثانية.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، إن المسابقة تقام سنويا في نجع يادم ببرج العرب غرب الإسكندرية، حيث يشارك فيها عدد كبير من الصقّارين من جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظتي مطروح والإسكندرية، مشيرا أن مسابقة الهدد- الانقضاض- تقام لاول مرة والتى تعنى صيد الحمام بالصقور حيث يكون التحدى بين سرعة الصقور والحمام في المناورة والسرعة بحيث يتم الإطلاق والسباق للحصول على الحمامة في وقت زمنى قياسى.

وأوضح «الشريف»،أنه يتم احتساب الصقور الفائزة بالحصول على أول 3 مراكز بالمسابقة، حيث تكون الغلبة للصقور من نوع «الشاهين»، نظراً لسرعتها الكبيرة وقدرتها على الإمساك بالحمام كونها من أسرع انواع الصقور في العالم وتعتمد في غذائها على صيد الحمام في الاساس.

وأضاف، أن السباق هذة المرة يأتى بمثابة تحدي بين الصقور والحمام فيما يسمى بـ«سباق هدد التحدى»، والهدد هو عملية القنص ذاتها كما يسميها البدو ما يعنى انه يقاس قدرة الصقر في التوقيت الذي يصطاد فيه الحمامة، مشيرا إلى أن الفئات المشاركة هي أنواع الصقور الحرة والشاهين.

وعن مسابقة الصقور، قال «الشريف»، أنه يجرى تنظيمها منذ 6 سنوات؛ وبدأت في عام 2016، وتطورت من عام لآخر من حيث التقنيات وإعداد المشاركين، مشيراً إلى أن السباق يجري تحت شروط معينة لمسار سباق الصقر.

وأضاف، أن الصقر الفائز في المسابقة، صاحب أقل توقيت، بداية من لحظة اطلاق الفريسة وحتى لحظة القنص حيث تحسب مدة الطير، وصاحب أقل مدة يحصد المركز الأول، مؤكداً أن تربية الصقور تراث قديم متنوع بين مختلف الثقافات، وهو إرث ثمين نحاول المحافظة عليه، ومنعه من الاندثار داخل مصر.

وأشار إلى أن الصقارة أو التصقير، هي استخدام الصقور في الصيد وهذه الوسيلة البدائية كان يستخدمها الانسان قديما في الحصول على مصدر الغذاء في الصحراء المقفرة وخاصة البدو من سكان الصحراء، والبدو في هذا المجال باع طويل فهم أرباب هذه الهوايه، وعندما تطورت أساليب الصيد أصبحت الصقارة تراث وهوايه نحاول الحفاظ عليها من الاندثار إلى اليوم .

وتابع:«منذ حوالى سنوات ونحن نسعى لإقامة اتحاد مصرى لهواة الصقور وبدأنا في إنشاء جروب يجتمع فيه معظم هواة الطيور الجارحة في مصر، ونظم هذا الاتحاد العديد من المسابقات والتجمعات منها تجمع صقارين مصر الاول والثانى وسباق حورس للصقور في السرعة وسباق حورس للصيد بالصقور، مشيرا إلى أن تم اختيار اسم حورس عنوان للسابق نسبة إلى الإله الفرعوني حورس».

وعن تدريب الصقر، قال أنه يبدأ من اليوم الأول الذي يحصل عليه فيه صاحبه سواء عن طريق الصيد أو الشراء ومرحلة التدريب تحتاج خبرة كبيرة وتستمر لمدة تقارب ٢٥ يوم، يلتزم فيها الصقار برعاية صقره وتقديم الطعام له في مواعيد محددة ويحاول الصقار في هذه الفترة أن يحول الطائر من طبيعته البرية إلى طائر مطيع.

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)

فوز صقور "مهران وسحاب وعافور" بمسابقة "تحدى هدد الاسكندرية" (صور)