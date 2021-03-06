شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال قافلة حياة كريمة بقرية الكفاح في الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى، تواصل القافلة الطبية المجانية توقيع الكشف على مرضى قرية الكفاح بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية المستمرة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها، وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، حيث تضم تخصصات طبية تشمل، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأشار «محروس» إلى أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز الفرافرة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.